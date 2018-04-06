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Не рядовая операция: зачем элитный французский спецназ полез в Сирию

Кирилл Привалов
14:37 06.04.2018
Президент Макрон принял решение отправить военных в Сирию «самостоятельно». После телефонного разговора с Трампом.
Не рядовая операция: зачем элитный французский спецназ полез в Сирию
Фото: defense.gouv.fr/ Morukc Umnaber/dpa/ Globallookpress

Французские военные вошли в сирийские города Телль-Абьяд и Манбидж якобы для того, чтобы предупредить наступление турецких войск. Причем в операции задействованы не рядовые части, пишет еженедельник «Звезда». Президент Эмманюэль Макрон отправил в бывшую французскую колонию элитный спецназ.

Однако эта новость не стала темой дня средств массовой информации Пятой республики. Казалось бы, жизни французских солдат и офицеров вновь подвергаются смертельной опасности где-то далеко от рубежей отечества... Дело в том, что французам и в буднях хватает ужастиков. Шутка ли: бессрочная забастовка транспортников, затормозившая деловой ритм мегаполисов, переросла в уличные беспорядки - громятся витрины, в жандармов летят файеры и бутылки, переворачиваются мусорные баки, пылают подожженные машины… На этом фоне сообщение об эскалации напряженности в Сирии, подогретой стараниями французских военных, оказалось задвинутым куда-то на задние полосы газет и журналов.

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Однако амбициозный президент, не отбывший еще и года своего мандата в Елисейском дворце, не собирается сдаваться на милость взбунтовавшейся улицы и идти на уступки вчерашним избирателям. Как сообщает его служба протокола, месье Макрон «не отказывается от запланированного графика работы». И напрасно, надо сказать. На днях президент, согласно расписанной заранее программе, направился в Руан, а там его прямо на улице освистали студенты и медицинские работники. Еще одну пощечину нанесла Эмманюэлю Макрону служба опроса общественного мнения «Кантар Софрес». По последним замерам, уже 56 % французов не доверяют президенту республики.

«Макрон переживает самый худший момент своей карьеры», - комментирует происходящее парижская Le Figaro.

При таком швахе во внутренней политике, что еще остается «человеку Ротшильдов» - так нередко называют президента представители оппозиции, - как попытаться набрать очки в международной политике? То есть организовать маленькую победоносную войну, когда появляется шанс серьезно поиграть мускулами, - как-никак, а стараниями генерала де Голля Франция давно уже ядерная держава. Тем более что момент для упражнений со спецназом в Сирии выбран не просто так, а по согласованию со «старшим братом».

«Франция и США условились продолжать свои действия в рамках международной коалиции, чтобы бороться до конца с террористической организацией, которая представляет угрозу стабильности в регионе, а также нашим интересам безопасности», - говорится в коммюнике, составленном по итогам продолжительного телефонного разговора Макрона с Дональдом Трампом.

Сильная и, кстати, разрекламированная в заокеанских СМИ позиция нужна хозяину Елисейского дворца накануне его поездки в Штаты, намеченной на 23- 25 апреля.

Кроме того, в администрации президента Пятой республики сообщили, что он «высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между СДС (Сирийскими демократическими силами, - авт.) и Турцией». Не секрет, этому предшествовала серия встреч в Париже Макрона и советников из его окружения с представителями СДС и с главами весьма многочисленной в Пятой республике курдской диаспоры. Прежде всего - с эмиссарами «Рожава» (по-курдски, - Запад), то есть  с боевыми командирами из Западного Курдистана, специально прилетевшими на переговоры в Париж. После чего и было принято решение направить по другую сторону Средиземного моря, в частности - в провинцию Алеппо, дополнительные силы специального назначения вооруженных сил Франции.

«В Сирии "на земле" находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что это уже не столько "прокси-война", сколько прямое вовлечение в войну», - отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Остается догадываться, к чему может привести такая эскалация насилия. В любом случае перспективы для потомков воинственных галло-римлян открываются весьма грустные. В ответ на парижский демарш со спецназом заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг уже заявил, что Анкара готова к борьбе не только с «курдскими террористами», но и с теми, кто будет предоставлять им помощь. Читай, - к борьбе непосредственно с Францией. Тем более что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз предупредил: его страна «полна решимости» продолжать операцию «Оливковая ветвь». Еще резче отреагировал на французские действия министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: «Не Франции давать нам уроки».

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Не очень понятно, на что рассчитывают в этой ситуации французы, военная мощь которых сегодня уже мало кого впечатляет. Возможно, на то, что заокеанский «большой брат» не даст в обиду... Но в том-то и заковыка, что американцы все чаще и все охотнее уступают позиции на огневых рубежах союзникам по НАТО, а сами обычно предпочитают оставаться в глубоком тылу.

«Близорукой» назвал нынешнюю французскую внешнюю политику предшественник Макрона Франсуа Олланд.

«Дилемма, стоящая перед Парижем, очевидна: как сохранить курдских союзников и одновременно ублажить Турцию, вторую по численности ее воинского контингента страну в НАТО?» - задается непростым вопросом Le Monde.

У французов есть поговорка: «Нельзя разом сохранить масло и деньги от продажи масла». Именно это сейчас и пытается осуществить в политическом меню Франции Эмманюэль Макрон. Уж очень ему хочется показать себя лидером мирового масштаба. Другой вопрос, что из этого получится, потому что судьба Сирии решается явно не в Париже и точно не французским спецназом.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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