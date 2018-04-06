Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Евразийский женский форум - новый импульс развитию женского предпринимательства

Вадим Иванов
13:00 06.04.2018
Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая.
Евразийский женский форум - новый импульс развитию женского предпринимательства

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова приняла участие в открытии XXI Всероссийских конкурсов, проводимых Ассоциацией женщин-предпринимателей России. «Знание инструментов поддержки и умение ими пользоваться помогут повысить эффективность женского бизнеса», - заявила на встрече вице-спикер СФ.

Галина Карелова отметила, что хотя за последние годы доля женщин среди предпринимателей выросла почти до 30%, их число может быть больше, а вклад в экономику выше.

«Многие ищут в бизнесе свой путь методом проб и ошибок, но уже есть целый ряд инструментов, которые облегчают доступ к финансам и выход на рынок сбыта», - отметила она.

По словам вице-спикера СФ, с принятием Национальной стратегии действий в интересах женщин создание условий для развития женского предпринимательства стало одним из направлений государственной политики.

Галина Карелова считает, что среди ресурсов, которыми можно и нужно пользоваться уже сегодня, — геомаркетинговый бизнес-навигатор, с помощью которого можно узнать о свободных рыночных нишах на региональных рынках, их емкости, финансовых инструментах,  образовательные проекты «Мама-предприниматель», победители  которых получают грантовую поддержку, специальные кредитные программы для женщин-предпринимателей, программы поддержки Министерством промышленности и торговли РФ легкой промышленности, производства технических средств реабилитации, детских товаров, народно-художественных промыслов.

Заместитель Председателя Совета Федерации также акцентировала внимание присутствующих на возможностях выхода на международные рынки. В частности, уже работают программы поддержки Российского экспортного центра, есть сервисы женской глобальной электронной платформы, позволяющие находить контрагентов, получать информацию об условиях логистики, таможенном оформлении.

«Новый импульс для укрепления международного сотрудничества в этой сфере даст второй Евразийский женский форум, где тема устранения гендерного неравенства в экономике и поддержки женского предпринимательства станет одной из основных. Участие в Форуме таких авторитетных организаций как ЮНИДО, Всемирный банк, деловой клуб «БРИКС», АТЭС, ШОС и других позволит выйти на новые инициативы и решении», - подчеркнула вице-спикер СФ.

Тематика женского предпринимательства будет в фокусе внимания на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 24—26 мая. В рамках стартового дня Форума Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) проведет Межрегиональный форум по развитию женского предпринимательства. Мероприятие состоится при поддержке Фонда «Росконгресс» и Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России».

Фонд «Росконгресс» выступит оператором второго Евразийского женского форума. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Фонд был назначен единственным исполнителем осуществляемых Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации закупок услуг по подготовке и проведению мероприятия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Дата06.04.2018, 08:50
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
«Триумфы» и «Панцири» впервые вместе отразили «ракетный удар»: кадры пусков
Дата06.04.2018, 14:24
«Триумфы» и «Панцири» впервые вместе отразили «ракетный удар»: кадры пусков
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Дата06.04.2018, 07:43
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские корветы-невидимки оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские корветы-невидимки оснастят флотилией беспилотников
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
Дата05.04.2018, 18:46
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
14:19 В стране и мире
Видео
В Telegram заявили, что не получали исков от Роскомнадзора
14:08 В стране и мире
Видео
Машков рассказал, как планирует руководить «Табакеркой»
13:11 Спорт
Овечкин вошел в топ лучших игроков в истории НХЛ по голам за один клуб
13:03 В стране и мире
Видео
Захарова прокомментировала информацию о гибели животных Скрипаля
12:06 В стране и мире
Видео
Причиной отравления Скрипалей был не «Новичок» - экс-глава ФСБ
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
На Украине создали уродливый «танк-мутант» Видео
На Украине создали уродливый «танк-мутант»
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.