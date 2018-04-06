Евразийский женский форум - новый импульс развитию женского предпринимательства

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова приняла участие в открытии XXI Всероссийских конкурсов, проводимых Ассоциацией женщин-предпринимателей России. «Знание инструментов поддержки и умение ими пользоваться помогут повысить эффективность женского бизнеса», - заявила на встрече вице-спикер СФ.

Галина Карелова отметила, что хотя за последние годы доля женщин среди предпринимателей выросла почти до 30%, их число может быть больше, а вклад в экономику выше.

«Многие ищут в бизнесе свой путь методом проб и ошибок, но уже есть целый ряд инструментов, которые облегчают доступ к финансам и выход на рынок сбыта», - отметила она.

По словам вице-спикера СФ, с принятием Национальной стратегии действий в интересах женщин создание условий для развития женского предпринимательства стало одним из направлений государственной политики.

Галина Карелова считает, что среди ресурсов, которыми можно и нужно пользоваться уже сегодня, — геомаркетинговый бизнес-навигатор, с помощью которого можно узнать о свободных рыночных нишах на региональных рынках, их емкости, финансовых инструментах, образовательные проекты «Мама-предприниматель», победители которых получают грантовую поддержку, специальные кредитные программы для женщин-предпринимателей, программы поддержки Министерством промышленности и торговли РФ легкой промышленности, производства технических средств реабилитации, детских товаров, народно-художественных промыслов.

Заместитель Председателя Совета Федерации также акцентировала внимание присутствующих на возможностях выхода на международные рынки. В частности, уже работают программы поддержки Российского экспортного центра, есть сервисы женской глобальной электронной платформы, позволяющие находить контрагентов, получать информацию об условиях логистики, таможенном оформлении.

«Новый импульс для укрепления международного сотрудничества в этой сфере даст второй Евразийский женский форум, где тема устранения гендерного неравенства в экономике и поддержки женского предпринимательства станет одной из основных. Участие в Форуме таких авторитетных организаций как ЮНИДО, Всемирный банк, деловой клуб «БРИКС», АТЭС, ШОС и других позволит выйти на новые инициативы и решении», - подчеркнула вице-спикер СФ.

Тематика женского предпринимательства будет в фокусе внимания на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 24—26 мая. В рамках стартового дня Форума Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) проведет Межрегиональный форум по развитию женского предпринимательства. Мероприятие состоится при поддержке Фонда «Росконгресс» и Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России».

Фонд «Росконгресс» выступит оператором второго Евразийского женского форума. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Фонд был назначен единственным исполнителем осуществляемых Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации закупок услуг по подготовке и проведению мероприятия.