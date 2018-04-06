Путин обсудил с Макроном ситуацию в Восточной Гуте

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Восточной Гуте. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«При обсуждении обстановки в Восточной Гуте обращено внимание на завершающуюся в этом районе беспрецедентную по масштабам операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков, не желающих складывать оружие», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы президента России.

Владимир Путин в разговоре подчеркнул важность консолидации мировых усилий по оказанию помощи нуждающимся в Сирии, а также готовность в дальнейшем сотрудничать по вопросам урегулирования в Сирии.