Будет очень жаль - в Кремле отреагировали на иск по блокировке Telegram

В Кремле признались, что пользуются мессенджером Telegram, в том числе и для общения с журналистами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, будет очень жаль, если Telegram заблокируют.

«Telegram очень удобный, действительно, мы используем его в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден», - сказал Песков.

Он также отметил, что если иск Роскомнадзора в отношении мессенджера будет удовлетворен, то в Кремле будут искать альтернативный канал связи.

«Закон есть закон, и, если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», - подчеркнул Песков.

Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram.

В ответ на это юристы мессенджера заявили, что пока не получали от Роскомнадзора никаких исковых заявлений, однако подготовят возражения по нему.