Причиной отравления Скрипалей был не «Новичок» - экс-глава ФСБ

Причиной отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был не газ «Новичок». Об этом заявил экс-глава ФСБ Николай Ковалев. Он утверждает, что необходимо рассматривать бытовую версию в «деле Скрипаля».

«Они остались бы живы только в случае введения антидота», - цитирует его РИА Новости.

Также бывший глава ФСБ отметил, что никаких доказательств тому, что это был именно «Новичок», у Великобритании нет.

Ранее сообщалось, что дочь Сергея Скрипаля Юлия сделала первое заявление после того, как пришла в сознание. Она рассказала об улучшении своего состояния и о том, что ее силы прибывают с каждым днем.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. В Лондоне поспешно обвинили Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было.