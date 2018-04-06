Сотрудница супермаркета в Краснодаре опрокинула переполненную витрину

В одном из супермаркетов «Магнит» в Краснодаре сотрудница магазина опрокинула стеллаж с продуктами.

На витрине стояли десятки бутылок с газированной водой, соками, фрукты и другие товары, которые посыпались на пол.

На кадрах, которые сняла камера внутреннего видеонаблюдения, видно, как рушится длинный стеллаж, когда с другой его стороны сотрудница магазина пытается что-то взять с нижней полки. В результате инцидента никто не пострадал.