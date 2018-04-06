В Telegram отреагировали на иск Роскомнадзора

Юристы мессенджера Telegram заявили, что пока не получали от Роскомнадзора никаких исковых заявлений, однако подготовят возражения по нему. Об этом сообщает РИА Новости.

Юристы мессенджера настаивают, что требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке незаконны и технически неисполнимы.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram.

Исковое заявление подано после выявления ФСБ России неисполнения компанией обязанности организатора распространения информации. ФСБ требует информацию для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в петербургском метро, совершенном год назад.

20 марта Роскомнадзор назначил мессенджеру 15 дней для передачи данных, позже ФСБ сократила этот срок до 10 дней. Администрация мессенджера утверждает, что передать запрашиваемую информацию технически невозможно.