Трамп назвал свою речь скучной и выкинул текст: видео

Президент США Дональд Трамп во время круглого стола в штате Западная Вирджиния решил, что речь, которая была посвящена налоговой реформе и экономическому развитию страны, слишком скучная.

Американский лидер не захотел трать несколько минут, чтобы зачитать ее, и просто выбросил бумагу.

«Это должны были быть мои комментарии. Их чтение займет две минуты, но… Это будет немного скучно. Ведь это скучно, правда?», - заявил Трамп собравшимся.

Поступок президента, который попал на видео, был встречен бурными авиациями.