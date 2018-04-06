Трамп назвал свою речь скучной и выкинул текст: видео
Трамп не захотел читать заранее подготовленную речь во время круглого стола.
Видео: LIVE ON-AIR NEWS / YouTube
Президент США Дональд Трамп во время круглого стола в штате Западная Вирджиния решил, что речь, которая была посвящена налоговой реформе и экономическому развитию страны, слишком скучная.
Американский лидер не захотел трать несколько минут, чтобы зачитать ее, и просто выбросил бумагу.
«Это должны были быть мои комментарии. Их чтение займет две минуты, но… Это будет немного скучно. Ведь это скучно, правда?», - заявил Трамп собравшимся.
Поступок президента, который попал на видео, был встречен бурными авиациями.