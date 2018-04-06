Владимир Машков стал худруком «Табакерки»

Народный артист России Владимир Машков стал художественным руководителем московского театра-студии «Табакерка», которая была создана Олегом Табаковым в 1987 году. Информацию сайту телеканала «Звезда» подтвердил пресс-секретарь «Табакерки» Николай Фомичев.

Новый художественный руководитель приступит к своим обязанностям с 23 апреля.

Владимиру Машкову 54 года. Он актер театра и кино, народный артист России. На счету Машкова около 50 фильмов. Он снимался в таких картинах, как «Движение вверх», «Русский бунт», «Олигарх», «Охота на пиранью», «Распутин», «Родина» и «Экипаж».