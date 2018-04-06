Древняя живопись IV века до н. э. найдена на месте будущего подхода к Крымскому мосту

Российские археологи проводят исследования на территории, по которой пройдет железная дорога-подход к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма. Только после того, как ученые завершают работу на очередном участке, он передается строителям.

В древних курганах были обнаружены образцы прикладного искусства IV века до нашей эры. Это фрагменты античной керамики, искусно расписанной мастерами Аттики.

«На стенках гидрии – сосуда для воды – изображена сцена битвы амазонок с греками, а рыбное блюдо украшено рисунками морских обитателей. Предполагается, что эта посуда принадлежала представителям боспорской знати, она выставлялась на пирах, а позже стала частью погребального обряда», - рассказали в Инфоцентре «Крымский мост».

Артефакты восстанавливали из десятков осколков три месяца. Художники-реставраторы отмечают, что керамика, не смотря на то, что была разбита, поступила в реставрацию практически без утраты фрагментов.

«Находки позволят нам глубже изучить древнегреческое искусство, быт, традиции, торговые связи населения восточного побережья Крыма», - рассказал руководитель экспедиции, доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Сергей Ильяшенко.

В настоящее время артефакты передаются на хранение в фонды музея Керчи.