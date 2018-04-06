Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Тelegram

Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«На основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, иск подан «в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона».

В марте интернет-мессенджер Telegram направил в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда о штрафе на 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Представители мессенджера Telegram ранее объяснили Роскомнадзору, по какой причине технически не могут выполнить требования о передаче ключей шифрования. Как заявил юрист Дмитрий Динзе, существующая архитектура сервиса не позволяет администратору иметь доступ к информации, дающей возможность декодирования сообщений.