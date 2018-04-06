Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море во время учений «Спокойное море» (Mare Sicuro). Об этом сообщает пресс-служба ВМС страны.

Речь идет о вертолете SH 212. В результате крушения погиб один человек.

«Все пять членов экипажа вертолета были б один извлечены из моря. Состояние четверых военнослужащих хорошее, один из членов экипажа был поднят на борт корабля без сознания и скончался в ходе реанимационных мероприятий», — говорится в сообщении.

Причины крушения вертолета выясняются.