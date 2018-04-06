Опять не попали: полпред президента опроверг наличие в лаборатории в Шиханах химоружия

Экс-глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в городе Шиханы Саратовской области никогда не хранилось химоружие.

Как рассказал Бабич в разговоре с «Интерфаксом», вещества, которое на Западе называют «Новичком», там также никогда не было.

«Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся. <...> В Саратовской области был объект, но не в Шиханах», - поделился Бабич.

Британские СМИ пытаются найти «секретную лабораторию» в России, где был якобы произведен «Новичок». Так, по мнению газеты The Sun, она находилась в московском районе Ясенево. Но сегодня The Time выпустила «сенсационное заявление», что якобы страшное вещество было сделано на научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области.

Так называемый газ «Новичок», по мнению британских следователей, был применен в отношении Сергея и Юлии Скрипаль, которых нашли в бессознательном состоянии 4 марта. Сразу после инцидента Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву.