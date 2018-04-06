Делегация из стран Африканского континента примет участие в ПМЭФ-2018
В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума 2018 года запланировано проведение бизнес-диалога «Россия — Африка».
Напомним, что два года подряд в рамках ПМЭФ успешно проходит российско-африканский бизнес-диалог. Мероприятие вызвало большой интерес у представителей российского, африканского и международного бизнеса, африканских государственных структур и правительств.
В 2017 году в ПМЭФ приняли участие Премьер-министр Габона Эммануэль Иссозе-Нгонде, Вице-президент Зимбабве Фелекезела Мфоко, второй Вице-президент Бурунди Джозеф Буторе, Министр экономики Анголы Абрахао дос Сантос Гургел, Министр транспорта и коммуникаций Мозамбика Карлос Альберто Мескита, заместитель Министра промышленности и торговли ЮАР Булелани Магванише, заместитель Министра горнодобывающей промышленности и геологии Гвинеи Сааду Нимага, заместитель Министра индустриализации, торговли и развития малого и среднего бизнеса Намибии Петрус Якобус ван дер Вальт.
Как отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков, на предстоящем Форуме Африканскому континенту планируется уделить особое внимание в связи с празднованием в дни проведения ПМЭФ-2018 двух значимых дат: Дня Африки и 55-летия Африканского союза.
«Экономическое сотрудничество России со странами Африки в последние годы развивается достаточно динамично. Положительная динамика, в частности, зафиксирована в торговле с Эфиопией, Камеруном, Анголой, Суданом, Зимбабве и др., — добавил Антон Кобяков. — Уверен, что российско-африканское взаимодействие на крупнейшей площадке в России, как ПМЭФ, будет способствовать развитию торгово-экономических связей и росту инвестиционной активности».