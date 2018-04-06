В Киеве неизвестные подожгли храм накануне Пасхи

В преддверии Пасхи в Киеве неизвестные подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата. О случившемся на своей странице в Facebook сообщил настоятель Димитрий Гарчук.

«Кто-то совершил поджог храма. Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят», - написал настоятель.

Так как храм построен из дерева, пламя быстро распространилось. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, пожар был потушен. Однако в результате возгорания серьезно пострадала стена.