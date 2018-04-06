Mitsubishi отзывает в России почти 90 тысяч автомобилей

Компания ООО «MMC Рус», которая является официальным представителем корпорации Mitsubishi в России, отзывает 86 620 автомобилей модели Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва автомобилей называются технические проблемы с работой системы подушек безопасности.

«Причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будут произведена заменена подушки безопасности водителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отзываться будут машины, реализованные с февраля 2007 года по июнь 2012 года с VIN-кодами.