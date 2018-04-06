Mitsubishi отзывает в России почти 90 тысяч автомобилей
Отзыв автомобилей связан с техническими неполадками в работе одной из систем.
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Компания ООО «MMC Рус», которая является официальным представителем корпорации Mitsubishi в России, отзывает 86 620 автомобилей модели Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает Росстандарт.
Причиной отзыва автомобилей называются технические проблемы с работой системы подушек безопасности.
«Причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будут произведена заменена подушки безопасности водителя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отзываться будут машины, реализованные с февраля 2007 года по июнь 2012 года с VIN-кодами.