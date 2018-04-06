Экс-президент Южной Кореи получила 24 года тюрьмы

Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Пак Кын Хе была задержана в конце марта 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.

Также была информация, что администрация Пак Кын Хе планировала убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына.