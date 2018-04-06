Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-президент Южной Кореи получила 24 года тюрьмы

Наталья Вальханская
10:04 06.04.2018
Пак Кын Хе задержали весной прошлого года по обвинению в коррупции.
Экс-президент Южной Кореи получила 24 года тюрьмы
  • Видео по теме
Фото: Lee Sang-Ho / Xinhua / Globallookpress

Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Пак Кын Хе была задержана в конце марта 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.

Также была информация, что администрация Пак Кын Хе планировала убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Дата06.04.2018, 08:50
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Огненная «Акация»: кадры масштабных учений мотострелков под Воронежем
Дата06.04.2018, 10:34
Огненная «Акация»: кадры масштабных учений мотострелков под Воронежем
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Дата06.04.2018, 07:43
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Дата04.04.2018, 16:00
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
Дата05.04.2018, 18:46
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
11:13 В стране и мире
Древняя живопись IV века до н. э. найдена на месте будущего подхода к Крымскому мосту
10:54 В стране и мире
Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Тelegram
09:44 Спорт
Видео
Боец UFC Макгрегор арестован за нападение на автобус
09:01 Армия
Видео
Нет равных: как артиллерийский комплекс «Берег» уничтожает «корабли»
07:50 В стране и мире
Видео
Между Ясенево и Саратовом: британские СМИ запуталась в «месте производства» «Новичка»
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Опубликована запись последнего звонка солистки The Cranberries перед смертью
Опубликована запись последнего звонка солистки The Cranberries перед смертью
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.