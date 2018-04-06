Ученые нашли связь между строением мозга и финансовым успехом

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что у людей, которые легко идут на финансовые риски и спокойно их переносят, есть физиологическая особенность строения мозга. Об этом пишет журнал Neuron.

В исследованиях участвовали 108 человек. Им предложили различные игры, связанные с финансами, принятием решений и пребыванием в стрессовых ситуациях.

Когда участники отвечали на вопросы, за реакцией их мозга наблюдали с помощью специальной аппаратуры.

В результате исследователи установили, что более спокойно относящиеся к риску люди имеют лучшие функциональные связи между миндалиной и префронтальной корой. Также у этих участников было зафиксировано большее количество серого вещества.