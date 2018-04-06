В Нижнем Новгороде загорелся Деревообрабатывающий комбинат

В Нижнем Новгороде идет ликвидация пожара на складе для хранения деревоматериалов на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 6 апреля в 7:10.

Отмечается, что пожар начался в одноэтажном кирпичном строении Деревообрабатывающего комбината. Сотрудниками МЧС проводятся работы по недопущению распространения огня, угрозы жилым домам нет.

В 08:47 пожар удалось локализован на площади 300 квадратных метров.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.