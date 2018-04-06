Россияне смогут оценить эффективность работы чиновников

У россиян появилась возможность дать оценку работе чиновников. Новые правила расчета эффективности госслужащих утвердили в правительстве. Соответствующее постановление опубликовано утром в пятницу на сайте кабинета.

Понять, как работают руководители и сотрудники, например, многофункциональных центров теперь можно будет, заглянув в своеобразный «виртуальный журнал». В журнале можно будет оценить, выдают ли вовремя загранпаспорт, оформляют справку, зачисляют ребенка в детский сад или регистрируют по месту жительства.

Такая мотивация, по мнению кабмина, поможет наладить более эффективную работу чиновников с населением.