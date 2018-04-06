Православные верующие встречают Страстную пятницу

Православные христиане 6 апреля отмечают Страстную пятницу. Для верующих это самый скорбный день в году, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.

Страстная пятница служит своеобразным напоминанием людям о грехе, несправедливом суде, после которого Спасителя подвергли мукам, о Его гибели и последовавшим за ней погребении.

В этот день церковь предписывает самый строгий пост, а монастырский устав предписывает полное воздержание от пищи. Во всех храмах из алтаря на поклонение верующих выносят плащаницу с изображением снятого с креста тела Господня.

В Храме Христа Спасителя вечернюю службу совершит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.