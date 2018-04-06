Отныне под запретом: как Украина отказалась от своих десантных войск

Отныне аббревиатура «ВДВ» на Украине под запретом – высокомобильные десантные войска, как аналог воздушно-десантных войск, существующих в России, Белоруссии, Казахстане и ряде стран СНГ, официально переименованы. Верховная Рада даже не поленилась вынести законопроект, чтобы официально именовать «новый» вид вооруженных сил как ДШВ – десантно-штурмовые войска. Читается как «ДэШеВи» – в общем, недорогие.

Любой новобранец-десантник, равно как и ветеран ВДВ, если и не вспомнит про отца-основателя парашютных систем Леонарда да Винчи или отечественного конструктора Котельникова, то, скорее всего, ответит, почему Днем ВДВ является именно 2 августа. Тогда, в 1930 году, на учениях под Воронежем было проведено первое массовое десантирование десяти (по иным сведениям - двенадцати) парашютистов и военной техники. Свой нынешний, ни с кем не сравнимый облик – тельняшка и берет голубого цвета, десантники получили благодаря легендарному командующему Василию Маргелову. И помимо формы десантники заслуженно получили статус войск специального назначения, девизом которых стали слова: «Никто, кроме нас!».

Само по себе название Воздушно-десантных войск (ВДВ) стало символом бесстрашия и отваги, которое было подтверждено как в локальных войнах и вооруженных конфликтах, так и в многочисленных учениях и маневрах. И практически каждый второй мальчишка-призывник в военкомате напрашивался если не на поступление в РВВДКУ (Рязанское десантное училище), то на срочную, а теперь и контрактную, службу в ВДВ. Этот статус престижа военной службы сохранился и во всех бывших республиках Советского Союза. В том числе и на Украине, которая сейчас стала стыдиться «советского наследия» до той степени, что пугается даже самой аббревиатуры «ВДВ», как некоего напоминания о былой причастности к легендарным войскам.

Впрочем, если присмотреться внимательно, в украинских войсках воздушно-десантных войск как таковых и не осталось. Принадлежностью могли бы до недавнего времени похвастать 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (Днепропетровская область, пгт Гвардейское), 45-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Одесская область, г. Болград), 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада (г. Полтава), четыре отдельных аэромобильных бригады в Николаеве, Львове, Житомире и Константиновке в Донецкой области и 199-й учебный центр. Если учесть, что на стопроцентную боеготовность укомплектована только одна 25-я бригада (по технике, вооружению и личному составу), то говорить о ВДВ, как о роде войск ВСУ действительно не приходится. А с учетом практически полного отсутствия средств десантирования – транспортной авиации – воздушная пехота становится обычной пехотой, передвигающейся исключительно по земле.

Если вспомнить не такую уж давнюю историю, то новая на тот момент украинская армия после 1991 года могла бы получить полнокровные воздушно-десантные, или, как сейчас решили в Киеве, десантно-штурмовые войска. На территории Украины на тот момент дислоцировалась полнокровная дивизия ВДВ (98-я ВДД со штабом в г. Болград, Одесская область), которая впоследствии была расформирована. Помимо этого в каждом из трех военных округов на территории УССР (Киевского, Одесского, Прикарпатского) существовало несколько десантно-штурмовых бригад центрального подчинения и еще десяток батальонов окружного подчинения, которые носили форму десантников.

Возьмем в качестве примера 39-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ в городе Хыров Львовской области. На западные рубежи это подразделение из состава 7-й ВДД было передислоцировано в начале 1980 года. Военнослужащие бригады принимали активное участие в боевых действиях в Афганистане, а ранее – в подавлении мятежа в Венгрии. После 1991 года бригада стала 80-м полком аэромобильных сил Украины с местом дислокации в городе Львове. Традиции части, заложенные еще во временя Великой Отечественной войны, сейчас нивелированы, тельняшки и голубые береты на складе отсутствуют.

«Отказ от всего, что ассоциируется с Россией – это норма нынешней киевской власти, – говорит политолог Владислав Шурыгин. – Нет Ватутина, нет Рокоссовского, есть Бандера и Шушкевич на улицах украинской столицы. Там даже обычный полковой миномет образца 1939 года называют «Молот» и выдают как некое "ноу-хау" украинской оборонки. Теперь вот придумали национальную тему отказа от принадлежности к ВДВ. Вероятно, что слово "штурмовики", которое присутствовало в идеологии фашистских националистов, сподвигло на новую аббревиатуру. Главное – не так как в России. Это из цикла: назло бабушке отморожу уши. При этом, заметьте, большинство нормальных людей на Украине по-прежнему отмечают такие знаменательные даты, как 9 Мая, 23 февраля и день ВДВ, 2 августа, даже служившие уже в украинской армии десантники, отмечают именно в этот день».

К слову, знаменитая (пусть и не совсем нам дружественная) 82-я дивизия ВДВ армии США (82nd Airborne Division), сформированная еще в 1917 году, своего наименования так и не сменила.

Помимо отмены Дня ВДВ, который теперь на Украине будут отмечать как День ДШВ, 21 ноября в честь святого Михаила, украинским десантникам предписано носить берет темно-крапового цвета. И всякий раз произносить по случаю или без оного: «Ну, за дэшэве!». Грустно…