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Отныне под запретом: как Украина отказалась от своих десантных войск

Виктор Сокирко
09:55 06.04.2018
На Украине старательно избавляются от всего, что как-то может намекнуть на связь с Россией. Под «чистку» попали и Высокомобильные десантные войска, аббревиатура которых совпадает с обозначением российских Воздушно-десантных войск.
Отныне под запретом: как Украина отказалась от своих десантных войск
Фото: Минобороны Украины/ Минобороны России

Отныне аббревиатура «ВДВ» на Украине под запретом – высокомобильные десантные войска, как аналог воздушно-десантных войск, существующих в России, Белоруссии, Казахстане и ряде стран СНГ, официально переименованы. Верховная Рада даже не поленилась вынести законопроект, чтобы официально именовать «новый» вид вооруженных сил как ДШВ – десантно-штурмовые войска. Читается как «ДэШеВи» – в общем, недорогие.

Любой новобранец-десантник, равно как и ветеран ВДВ, если и не вспомнит про отца-основателя парашютных систем Леонарда да Винчи или отечественного конструктора Котельникова, то, скорее всего, ответит, почему Днем ВДВ является именно 2 августа. Тогда, в 1930 году, на учениях под Воронежем было проведено первое массовое десантирование десяти (по иным сведениям - двенадцати) парашютистов и военной техники. Свой нынешний, ни с кем не сравнимый облик – тельняшка и берет голубого цвета, десантники получили благодаря легендарному командующему Василию Маргелову. И помимо формы десантники заслуженно получили статус войск специального назначения, девизом которых стали слова: «Никто, кроме нас!».

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Само по себе название Воздушно-десантных войск (ВДВ) стало символом бесстрашия и отваги, которое было подтверждено как в локальных войнах и вооруженных конфликтах, так и в многочисленных учениях и маневрах. И практически каждый второй мальчишка-призывник в военкомате напрашивался если не на поступление в РВВДКУ (Рязанское десантное училище), то на срочную, а теперь и контрактную, службу в ВДВ. Этот статус престижа военной службы сохранился и во всех бывших республиках Советского Союза. В том числе и на Украине, которая сейчас стала стыдиться «советского наследия» до той степени, что пугается даже самой аббревиатуры «ВДВ», как некоего напоминания о былой причастности к легендарным войскам.

Впрочем, если присмотреться внимательно, в украинских войсках  воздушно-десантных войск как таковых и не осталось. Принадлежностью могли бы до недавнего времени похвастать 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (Днепропетровская область, пгт Гвардейское), 45-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Одесская область, г. Болград), 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада (г. Полтава), четыре отдельных аэромобильных бригады в Николаеве, Львове, Житомире и Константиновке в Донецкой области и 199-й учебный центр. Если учесть, что на стопроцентную боеготовность укомплектована только одна 25-я бригада (по технике, вооружению и личному составу), то говорить о ВДВ, как о роде войск ВСУ действительно не приходится. А с учетом практически полного отсутствия средств десантирования – транспортной авиации – воздушная пехота становится обычной пехотой, передвигающейся исключительно по земле.

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Если вспомнить не такую уж давнюю историю, то новая на тот момент украинская армия после 1991 года могла бы получить полнокровные воздушно-десантные, или, как сейчас решили в Киеве, десантно-штурмовые войска. На территории Украины на тот момент дислоцировалась полнокровная дивизия ВДВ (98-я ВДД со штабом в г. Болград, Одесская область), которая впоследствии была расформирована. Помимо этого в каждом из трех военных округов на территории УССР (Киевского, Одесского, Прикарпатского) существовало несколько десантно-штурмовых бригад центрального подчинения и еще десяток батальонов окружного подчинения, которые носили форму десантников.

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Возьмем в качестве примера 39-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ в городе Хыров Львовской области. На западные рубежи это подразделение из состава 7-й ВДД было передислоцировано в начале 1980 года. Военнослужащие бригады принимали активное участие в боевых действиях в Афганистане, а ранее – в подавлении мятежа в Венгрии. После 1991 года бригада стала 80-м полком аэромобильных сил Украины с местом дислокации в городе Львове. Традиции части, заложенные еще во временя Великой Отечественной войны, сейчас нивелированы, тельняшки и голубые береты на складе отсутствуют.

«Отказ от всего, что ассоциируется с Россией – это норма нынешней киевской власти, – говорит политолог Владислав Шурыгин. – Нет Ватутина, нет Рокоссовского, есть Бандера и Шушкевич на улицах украинской столицы. Там даже обычный полковой миномет образца 1939 года называют «Молот» и выдают как некое "ноу-хау" украинской оборонки. Теперь вот придумали национальную тему отказа от принадлежности к ВДВ. Вероятно, что слово "штурмовики", которое присутствовало в идеологии фашистских националистов, сподвигло на новую аббревиатуру. Главное – не так как в России. Это из цикла: назло бабушке отморожу уши. При этом, заметьте, большинство нормальных людей на Украине по-прежнему отмечают такие знаменательные даты, как 9 Мая, 23 февраля и день ВДВ, 2 августа, даже служившие уже в украинской армии десантники, отмечают именно в этот день».

К слову, знаменитая (пусть и не совсем нам дружественная) 82-я дивизия ВДВ армии США (82nd Airborne Division), сформированная еще в 1917 году, своего наименования так и не сменила.

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Помимо отмены Дня ВДВ, который теперь на Украине будут отмечать как День ДШВ, 21 ноября в честь святого Михаила, украинским десантникам предписано носить берет темно-крапового цвета. И всякий раз произносить по случаю или без оного: «Ну, за дэшэве!». Грустно…

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