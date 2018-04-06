Россия снимает запрет на ввоз овощей из Абхазии

С 10 апреля Россия снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии.

Временный запрет Минсельхоз вводил в начале месяца из-за коричнево-мраморного клопа на абхазских полях. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхознадзора после совещания по вопросу фитосанитарного контроля продукции абхазского растениеводства, которое прошло в четверг, 5 апреля, под руководством министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

По данным российского ведомства, власти Абхазии вовремя начали борьбу с вредителем. Была проведена химическая обработка - это позволило предотвратить распространение вредителя на полях и плантациях.