Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы

Пострадавшая в результате так и невыясненного инцидента в Солсбери Юлия Скрипаль находится в нормальном состоянии, может свободно общаться и фактически готова покинуть пределы медицинского учреждения. Сведения о своем выздоровлении женщина накануне распространила через сайт местной полиции, которая сейчас расследует происшествие в этом английском городке. В подтверждение подлинности своего сообщения Юлия также пообщалась по телефону с близкой родственницей, подтвердив свою дееспособность, что называется, в режиме «он-лайн». По сути, данный факт становится еще одним ударом по фундаменту выстроенной Лондоном версии о примененном против семьи Скрипалей некоем отравляющем веществе, авторство которого приписано России. Если бы в Солсбери был действительно использован сильнодействующий яд, об использовании которого так упорно твердит Лондон, пострадавшие явно не могли бы отделаться подобным «легким испугом»...

Хроника несостоявшегося отравления

Примечательно, что в своем заявлении Юлия Скрипаль утверждает, что в себя она пришла более недели назад, и сейчас ее состояние улучшается с каждым днем.

«Я благодарна за проявленный ко мне интерес, и за многочисленные сообщения с пожеланием выздоровления, которые я получила, - говорится в информации, опубликованной на сайте Скотленд-Ярда. - Я должна поблагодарить многих людей за выздоровление. Особенно я хотела бы упомянуть жителей Солсбери, которые пришли на помощь, когда мы с отцом были недееспособны».

Отдельно женщина высказывает благодарность персоналу местного госпиталя за заботу и профессионализм (к слову, как же все-таки по-русски выглядит такая искренняя признательность человека, получившего необходимую помощь в трудную минуту), и просит уважать частную жизнь своей семьи в период выздоровления. Стоит сказать, что в российском, да и в зарубежном сегменте Интернета сейчас также звучат преимущественно пожелания скорейшего выздоровления пострадавшей женщине. Многие уверены - в этой истории она, да и, собственно, ее отец оказались лишь случайными жертвами, разменной монетой в чужих играх...

Между тем, новость о выздоровлении Юлии наталкивает на некоторые выводы, связанные с обстоятельствами инцидента. На них уже обратил внимание ряд комментаторов. К примеру, высказанная женщиной благодарность жителям английского городка, которые «пришли на помощь, когда мы с отцом были недееспособны» не вяжется с тиражируемой британскими властями версией о применении против Скрипалей мощного смертоносного яда. Согласно заявлениям Лондона, в Солсбери был применен целый арсенал «боевых отравляющих веществ» (именно так характеризуют это происшествие власти страны). Да и на кадрах телевизионной хроники видно, как следственная группа работает на месте происшествия в специальном защитном облачении.

Возникает вопрос: каково самочувствие тех горожан, которые первыми пришли на помощь отцу и дочери, ведь все они, скорее всего, были без защитного снаряжения? К слову, пострадавший от воздействия яда полицейский (тема с его поражением также активно муссировалась британскими СМИ) пробыл в медицинском учреждении считанные дни.

Имеется и вовсе сенсационная информация - утверждается, что выздоравливает и сам экс-шпион! Оказывается, он давно не в критическом состоянии, хотя, согласно «приговору» британских властей, был обречен. Накануне в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» была представлена запись телефонного разговора с Виктории и Юлии Скрипаль, которую в редакцию передала племянница полковника.

«Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы», - говорит дочь Скрипаля. На вопрос о здоровье отца она отвечает: «Все нормально, сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, все, я скоро выписываюсь, все ок».

Рвота и конвульсии

Как же это получается? Коварный «Новичок», применением которого так напугали всех Тереза Мэй и Борис Джонсон, не сработал? Оказался просроченным? А, может, это и не российский «Новичок», что подтвердила на днях экспертиза специализированной лаборатории британского Минобороны в Портон-Дауне? В этой связи примечательно свежее интервью, которое дал российским СМИ один из разработчиков упомянутого вещества Вил Мирзаянов, в середине 1990-х эмигрировавший в США. Кстати, он подтвердил, что действительно распространил сведения о данном яде и даже раскрыл в полном составе его формулу в изданной в США книге, где подробно поведал о своем участии в проекте по созданию химоружия в бывшем Советском Союзе.

Согласно его рассказу, с начала 1970-х годов Мирзаянов входил в команду ученых, которая разрабатывала нервно-паралитический яд, превосходящий по мощи известные на тот момент химические отравляющие вещества. По его словам, смертельная доза вещества составляет всего 0,01 мг на килограмм веса и вызывает паралич дыхательной системы, замедляет сердцебиение, приводя к смерти за считанные минуты.

«Первый признак отравления - это миоз, сужение зрачков, когда свет не проходит, ничего не видишь, затем - рвота и конвульсии, - перечисляет симптоматику ученый. - «Новичок» поражает нервную систему, необратимо нарушается функция энзимов, белковых групп, которые передают нервные сигналы. Если сразу же не ввести антидот, например тот же атропин, то человек может умереть очень быстро».

В своем интервью Вил Мирзаянов отвечает и на вопрос, откуда у британских специалистов оказался тот самый антидот. Дело в том, что наличие обоснованно связывается экспертами с изготовлением в Великобритании и самого «Новичка».

«Англичане вполне могли синтезировать формулу, в книге я опубликовал ее полностью, - признается химик. - Я знаю, что сейчас утверждают, будто бы партии «Новичка» могли сохраниться в бывших республиках СССР. Это чушь - если где-то и был чистый «Новичок», он уже давно разложился. А для создания его компонентов нужны мощные лаборатории и опытнейшие кадры, которые есть лишь в нескольких странах».

Кстати, Вил Мирзаянов признается, что раскрыть формулу отравляющего вещества его подвигла личная гражданская позиция.

«Я никогда никого не предавал и не выдавал, ни одного человека и агента, я выдал формулу «Новичка» для того, чтобы его, наконец, запретили, чтобы всколыхнуть ребят в Гааге (в штаб-квартире ОЗХО - авт), - говорит ученый. - Но им тогда это было абсолютно безразлично. И вот какую ситуацию мы имеем сейчас. Возможно, нынешнее несчастье разбудит их, наконец. Моя цель - миротворческая».

И снова - highly likely

Между тем, нынешняя позиция ОЗХО даже отдаленно не напоминает конструктив и желание взаимодействовать. На состоявшемся в среду заседании Исполнительного комитета Организации все предложения России по совместному объективному расследованию происшествия в Солсбери были отвергнуты. Были также фактически проигнорированы запросы, которая наша страна направила в эту международную структуру (куда она, к слову, входит на равных с другими странами), отказалась разговаривать на эту тему и Франция.

Особо же циничной выглядит позиция Лондона. Власти страны продолжают оперировать хлесткими обвинительными тезисами, лицемерят, юлят. Так, представитель Британии при ОЗХО аргументировал отказ от сотрудничества с Москвой утверждением, что, мол, именно Россия является в данном деле «основным подозреваемым». Традиционно враждебную позицию продемонстрировал и глава британского МИДа Борис Джонсон, который обвинил Москву в попытке скомпрометировать независимое расследование, а само происшествие в Солсбери вновь назвал «попыткой убийства на британской земле посредством боевого химоружия».

Правда, после вынесенного экспертами заключения о невозможности установления страны-производителя вещества, внешнеполитическое ведомство страны оперативно удалило со своей официальной страницы в Twitter ранее сделанную запись, где утверждалось об установлении упомянутой выше лабораторией в Портон-Дауне российского происхождения яда. Тем не менее, от обвинительной риторики Лондон отказываться не собирается. В свежей публикации The Times утверждается, что британскими спецслужбами, якобы, установлено местонахождение секретной лаборатории, где был изготовлен «Новичок». Она располагается в России (естественно, где же еще), правда, в каком именно месте - не уточняется. К слову, публикация изобилует уже основательно избитым термином: highly likely - «с большой степенью вероятности».

Интересно, что в Вашингтоне, где нынешние выпады британской стороны в адрес России по «делу Скрипалей» поддерживаются, к версиям происшествия добавили возможное «халатное хранение запасов отравляющих веществ». В заявлении представителя Госдепартамента США отмечается, что «либо применение нервно-паралитического вещества было намеренной акцией российских властей, либо это стало результатом неспособности России задекларировать свои запасы этого оружия и обеспечить их сохранность». Между тем, российская сторона давно подтвердила факт полного уничтожения запасов отравляющих веществ в рамках своих обязательств по международным договорам. Данный факт был многократно проверен и задекларирован соответствующими инстанциями в сфере контроля.

Сказки про белого бычка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ждет извинений от Великобритании по «делу Скрипалей», но надеется, что здравый смысл возобладает. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав России, Турции и Ирана.

«Мы ждем, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только этого дела - покушения на Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений», - подчеркнул российский лидер.

Грубой политической провокацией, используемой для преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России, назвал ситуацию вокруг Солсбери министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступивший на VII Московской конференции по международной безопасности MCIS-2018. «Так называемое «дело Скрипалей» стало предлогом - вымышленным или инсценированным - для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству которых просто «выкрутили руки», - подчеркнул министр. - Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели. Мы продолжим адекватно реагировать на недружественные шаги, но одновременно хотим установить истину. Настаиваем на предметном и ответственном расследовании в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия».

Сергей Лавров убежден: неприемлемо - как в отношении инцидента в Солсбери, так и в целом ряде других ситуаций (от выборов в США до химических атак в Сирии и референдума в Каталонии) - вместо предъявления конкретных фактов, вместо честного расследования выдвигать голословные обвинения.