Накормить весь мир: экспорт продовольствия РФ достиг рекордных отметок

Экспорт российского продовольствия подскочил больше чем на 20% и составил более 20 млрд долларов в год. Основными покупателями российских продуктов стали Египет, Турция и Китай. Особенным спросом пользуются российские зерно, мука и крупа.

По прогнозам экспертов, экспорт в ближайшем будущем может вырасти еще в полтора раза.

Сейчас в Минсельхозе осваивают новые рынки, сообщает газета «Известия». В списке потенциальных покупателей страны Африки и Саудовская Аравия. При том внутренний рынок уже наполнен многими отечественными продуктами. Например, сахаром, растительным маслом, картофелем и мясом. Их тоже экспортируют за рубеж.