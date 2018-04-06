Между Ясенево и Саратовом: британские СМИ запуталась в «месте производства» «Новичка»

Британская разведка нашла новое место, в котором было «произведено» отравляющее вещество, именуемое на Западе «Новичком», которым якобы был отравлен шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

По новым данным разведчиков, это произошло на научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области, передает The Times со ссылкой на представителей британских разведывательных агентств, которые озвучили информацию на специальном инструктивном совещании союзников Соединенного Королевства.

При этом The Sun утверждает, что «тайная лаборатория», где был изготовлен яд, который применили против Скрипалей, расположилась якобы в районе Ясенево на окраине Москвы.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, их отравили. Сразу после инцидента Лондон обвинил в причастности к случившемуся Москву.