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Эксперты разглядели в новейших винтовках США старые советские РПК

Анастасия Евдокимова
07:14 06.04.2018
По данным экспертов издания We Are The Mighty, несмотря на более полувековую службу, у РПК «впереди долгая карьера».
Эксперты разглядели в новейших винтовках США старые советские РПК
Фото: Defense.gov

Новейшие винтовки M27 американских морских пехотинцев напомнили военным экспертам советские РПК (ручной пулемет Калашникова) полувековой давности. Об этом пишет We Are The Mighty.Картинка

Винтовка M27 снабжена магазином на 30 патронов, что делает ее похожей на винтовки M4 и M16, используемые военными, полицией и спецслужбами США.

«Россия, тем не менее, обладала аналогичной особенностью в течение более пяти десятилетий с ручным пулеметом Калашникова», — пишет издание.

В СССР РПК пришел на смену РПД (ручной пулемет Дегтярева) в 1964 году. Первый автомат получил пластиковый обвес вместо деревянного и ночной прицел. По данным издания, несмотря на более полувековую службу, у РПК «впереди долгая карьера».

Автоматические винтовки M27 разработаны немецкой компанией Heckler & Koch. С 2010 года они закупались Корпусом морской пехоты США для альтернативы пулемета M249.

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