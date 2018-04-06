СМИ узнали о судьбе домашних животных Скрипаля

Две морские свинки, принадлежавшие британскому шпиону Сергею Скрипалю, отравленному в Солсбери, были найдены мертвыми при обследовании дома. По данным Mirror, они погибли от обезвоживания.

Один из двух котов Скрипаля - перс по кличке Нэш ван Дрейк – был обнаружен в состоянии сильного стресса. Эксперты химической лаборатории Портон-Даун, куда привезли животное для проверки на наличие в его организме отравляющих веществ, якобы не смогли взять анализы из-за очень плохого самочувствия кота, и его решили усыпить.

Издание отмечает, что всех трех животных кремировали, якобы из-за опасений, что они могли быть заражены веществом «Новичок». При этом не понятно, что помешало высококлассным специалистам Портон-Дауна проверить возможное наличие яда посмертно.

О судьбе еще одной кошки не известно, однако по некоторым данным, соседи Скрипаля видели, как она сбежала из дома.

Узнать о состоянии животных попросило российское посольство в Лондоне. В дипмиссии отметили, что это и «с точки зрения благополучия животных» и в контексте продолжающегося расследования.