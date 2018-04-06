Причастность России к «делу Скрипаля» не доказана - премьер Литвы

Причастность России к «делу Скрипаля» не доказана на все сто процентов. Так считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он призвал Великобританию и международное сообщество «предоставить неоспоримые доказательства».

«Как Великобритания, так и международные эксперты должны дать ясный ответ и поставить точку в этом деле, так как сейчас существует высокая вероятность, что этот шаг осуществлен с российской стороны, но высокая вероятность не является стопроцентным подтверждением факта», — сказал Сквернялис в интервью радиостанции Žinių radijas.

Ранее постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии заявил, что главный аргумент Великобритании о причастности России к «делу Скрипаля» рассыпался на глазах.

Британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в центре города Солсбери без сознания. Лондон бездоказательно утверждает, что их отравили веществом А234 «Новичок», и обвиняет в этом Россию. Москва категорически отрицает свою причастность к данному инциденту.

В связи с этим Великобритания выслала из королевства 23 российских дипломата. В знак солидарности то же самое предприняли более половины стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Молдавия, Украина, Литва. Россия в качестве «зеркальных мер» выслала из страны дипломатов 23 стран.