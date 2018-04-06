На Азовском море будут бороться с «украинскими пиратами»

В Азовском море создали оперативную группу для предотвращения «пиратских действий» со стороны Украины для того, чтобы рыбаки «безбоязненно могли выходить на промысел». Об этом говорится в сообщении Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Предполагается, что опергруппа будет отвечать за сотрудничество Росрыболовства с пограничными управлениями, а также предоставлять сведения о местонахождении судов. Перед тем, как выйти в море или сменить дислокацию, рыбаки должны предупредить об этом погрануправление.

«Рыбаки могут безбоязненно выходить на промысел в Азовское море, их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым»,— заявил глава АЧТУ Игорь Рулеев.

В конце марта в Азовском море украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд». Экипаж обвинили в нарушении границы из-за захода в порты Крыма.