Школьные медали предложили выдавать с учетом баллов ЕГЭ

Школьные медали со следующего учебного года планируется выдавать с учетом баллов, набранных выпускниками на едином госэкзамене. Об этом заявил начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Такие изменения подготовлены, мы планируем, что в ближайшее время, может быть, уже до начала нового учебного года, они будут рассмотрены и поддержаны, чтобы установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи», - цитирует Круглинского ТАСС.

Чиновник добавил, что в ряде регионов России уже существует практика выдачи своей медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ, однако такой знак отличия не дает право получать льготы при поступлении в высшие учебные заведения, как в ситуации с медалями, выдача которых регламентируется федеральным положением.

Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы собирается внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена. Однако в Минобрнауки отмену ЕГЭ сочли нецелесообразной.