В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил мужчина-трансгендер. Об этом сообщает местное издание Yle.

Отмечается, что на момент вынашивания беременности и рождения ребенка отец фактически был женщиной, но прошел процедуру смены пола и прервал гормональную терапию.

Беременность прошла без патологий, на свет появился ребенок весом четыре килограмма ростом 53 см. Единственной проблемой во время беременности стало техническое фиксирование данных «роженника». Электронные системы баз данных не воспринимали человека, у которого уже есть социальный идентификационный номер мужчины.