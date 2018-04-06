Россия призвала США вернуть незаконно отобранную дипсобственность

Россия призвала Соединенные Штаты вернуть незаконно отобранную у РФ дипломатическую собственность и не повторять «подобных шагов в дальнейшем». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы. Мы призываем США ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем», - сказал он.

Администрация экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы в декабря 2016 года приняла пакет санкций против России из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», которые работают в России.

США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью, также были захвачены здания Генконсульства России в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне.

После проведении спецслужбами США обысков в зданиях диппредставительств России, в МИД РФ назвали эти действия «адской клоунадой, тупой, незаконной и бессмысленной».