Спасение двоих молодых людей из-под колес поезда попало на видео
Шуточная драка двух друзей на одной из станций лондонского метро едва ли не закончилась трагедией.
Видео: News World / Youtube
Двое друзей, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, громко шумели и в шутку толкали друг друга на платформе станции Green Park лондонского метрополитена.
В ходе этой шуточной драки оба молодых человека упали, причем один повалился на платформу, а другой – прямо на рельсы, как раз в тот момент, когда подъезжал поезд.
Им повезло, что прохожие быстро среагировали на ситуацию и предотвратили трагедию.
Как сообщают очевидцы изданию Unilad, юноши даже не поняли, что произошло, и продолжили вести себя как ни в чем не бывало.
Отправление поезда было задержано на 15 минут.