Посольство России получило ноту МИД Британии о состоянии Юлии Скрипаль

Посольство России получило срочную ноту МИД Британии со сведениями о состоянии здоровья дочери работавшего на британские спецслужбы Сергея Скрипаля Юлии, ей передано предложение о предоставлении консульского доступа. Об этом сообщает РИА Новости пресс-секретарь дипломатического представительства.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне случая в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастна Москва. Российская сторона свою причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает.

В четверг, 5 апреля, полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором она сообщила, что находится в сознании более недели и что с каждым днем ей становится все лучше.

«Сразу после окончания сегодняшней пресс-конференции посла Александра Яковенко мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа», – заявил представитель посольства.

Он также отметил, что согласно ноте, теперь Скрипаль способна решить готова ли она воспользоваться предложением, и если да, то когда.

Собеседник агентства отметил, что в соответствии с предложением Форин-офиса посольство сообщило имя и контактную информацию сотрудников консульского отдела, которые будут готовы незамедлительно выехать в Солсбери, чтобы встретиться с Юлией Скрипаль сразу получения соответствующего подтверждения.