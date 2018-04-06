National Interest сравнил Ту-160 и B-1B Lancer

Американское издание The National Interest сравнило российский бомбардировщик Ту-160 и его «конкурента» американский бомбардировщик B-1B «Лансер».

Хоть самолеты и похожи внешне и используются в одинаковых целях, газета подчеркивает, что бомбардировщики абсолютно разные.

Американский действует на низкой высоте. А это значит, что самолет не может летать с мощной противовоздушной обороной.

Более того, как отмечает издание, американский бомбардировщик уступает своему российскому «сопернику» в скорости. Его скорость – 1,25 Маха, в то время как у российского бомбардировщика – 2,05 Маха.

Также отмечается, что Ту–160 выигрывает в размерах.

Максимальная взлетная масса российского бомбардировщика - 272 килограмма, в то время как B-1B «Лансер» не способен подняться в воздух, если его масса составляет более 216 килограмм.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он был разработан в 1970-х годах.

На сегодняшний день планомерно проводится модернизация российских бомбардировщиков, благодаря которой их эффективность должна значительно повыситься.