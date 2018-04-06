В Минобороны сообщили об инспекции ОЗХО на территории России

Организация по запрещению химического оружия на прошедшей неделе провела инспекцию на территории Российской Федерации. Об этом сообщает газета Вооруженных Сил России «Красная звезда».

Согласно опубликованным данным, инспекционная группа технического секретариата ОЗХО провела проверку в России. Также Португалия на территории РФ совершила инспекционные действия в рамках ОБСЕ.

Россия в рамках ОБСЕ провела проверку в Ирландии. Также Российской Федерацией проведена инспекционная работа в США по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Сообщение об инспекции ОЗХО в РФ появилось на фоне заседания исполнительного совета организации, прошедшего 4 апреля. На заседании рассматривалось предложение России о проведении совместного с Великобританией расследования покушения на шпиона Сергея Скрипаля.

Лондон считает, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом российского происхождения, эти обвинения Москва отрицает.