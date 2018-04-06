Глава UFC назвал инцидент с Макгрегором «отвратительным»

Глава организации UFC Дэйна Уайт прокомментировал инцидент с Конором Макгрегором, произошедший ранее в Бруклине.

«Это самая отвратительная вещь, которая когда-либо случалась в организации. Ордер на арест Конора Макгрегора уже выдан. Полиция ищет его прямо сейчас», - говорится в официальном заявлении Уайта.

По словам главы организации, на данный момент, пока Макгрегор в розыске он не сможет покинуть ни страну, ни даже город: самолет, на борту которого спортсмен будет находится, попросту не взлетит.

Однако Уайт не думает, что ирландский боец будет специально скрываться от закона. Он уверен, что в ближайшем времени Макгрегор сам выйдет к правоохранительным органам.

Также глава организации подчеркнул, что произошедшее не сойдет ирландскому спортсмену с рук и негативно отразиться на его карьере.