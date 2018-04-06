Ученые создали аппарат для «чтения мыслей»

Группа американских ученых, работающих в MIT Technology, разработала аппарат под названием AlterEgo, способный читать мысли, сообщает издание Daily Mail.

Прибор выглядит, как наушник, который крепится к подбородку.

Так, он считывает нервно-мышечные сигналы лица. После чего сигналы обрабатываются программой, которая определяет, что именно хотел пользователь.

Также отмечается, что с устройством можно будет «поговорить»: оно сможет отвечать, используя Siri или Google.

В течение долгого времени ученые тестировали продукт. Изначально было задействовано 16 электродов, а сам аппарат выглядел массивнее, однако позже его внешний вид изменился, а число электродов сократилось до четырех.

Ранее ученые сообщали, что уже через 10-15 лет человека сможет полностью заменить искусственный интеллект.