В Минобороны рассказали о новой технике, которая будет продемонстрирована на Параде Победы

На Параде Победы в 2018 году будут представлены несколько новинок. Об этом рассказал в интервью изданию «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который будет возглавлять командование парадом на Красной площади.

По его словам, зрителям Парада Победы будут представлены боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4. Также 9 мая на главной площади страны можно будет увидеть специальную бронированную машину ВПК-233136 «Тигр», бронированный корпусный автомобиль «Патруль» и бронированный автомобиль «Урал-432009».

Всего на параде на Красной площади будут продемонстрированы свыше 120 единиц современного вооружения и военной техники.

Тренировки механизированной колонны и парадных расчетов проходят уже с 28 марта в подмосковном Алабине. С 9 апреля к ним присоединится воздушная составляющая парада. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция Парада Победы состоится 6 мая.