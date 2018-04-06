Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минобороны рассказали о новой технике, которая будет продемонстрирована на Параде Победы

Александра Арсентьева
05:31 06.04.2018
Всего на параде на Красной площади будут продемонстрированы свыше 120 единиц современного вооружения и военной техники.
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»

На Параде Победы в 2018 году будут представлены несколько новинок. Об этом рассказал в интервью изданию «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который будет возглавлять командование парадом на Красной площади.

По его словам, зрителям Парада Победы будут представлены боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4. Также 9 мая на главной площади страны можно будет увидеть специальную бронированную машину ВПК-233136 «Тигр», бронированный корпусный автомобиль «Патруль» и бронированный автомобиль «Урал-432009».

Всего на параде на Красной площади будут продемонстрированы свыше 120 единиц современного вооружения и военной техники.

Тренировки механизированной колонны и парадных расчетов проходят уже с 28 марта в подмосковном Алабине. С 9 апреля к ним присоединится воздушная составляющая парада. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция Парада Победы состоится 6 мая.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Минобороны рассказали о новой технике, которая будет продемонстрирована на Параде Победы
Дата06.04.2018, 05:31
В Минобороны рассказали о новой технике, которая будет продемонстрирована на Параде Победы
Щит над страной стал надежнее: в Минобороны рассказали о доработке ЗРПК «Панцирь-С1»
Дата06.04.2018, 03:44
Щит над страной стал надежнее: в Минобороны рассказали о доработке ЗРПК «Панцирь-С1»
Не на жизнь, а на смерть: драку хоккеисток в Красноярске не смогли остановить даже арбитры
Дата05.04.2018, 16:50
Не на жизнь, а на смерть: драку хоккеисток в Красноярске не смогли остановить даже арбитры
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Дата04.04.2018, 16:00
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
Дата03.04.2018, 15:43
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
05:45 В стране и мире
Видео
Посольство России получило ноту МИД Британии о состоянии Юлии Скрипаль
05:10 В стране и мире
National Interest сравнил Ту-160 и B-1B Lancer
04:47 В стране и мире
В Минобороны сообщили об инспекции ОЗХО на территории России
04:16 В стране и мире
Видео
СМИ назвали возможное число россиян, попадающих под американские санкции
01:46 В стране и мире
Facebook сознался в сканировании личных переписок
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Опубликована запись последнего звонка солистки The Cranberries перед смертью
Опубликована запись последнего звонка солистки The Cranberries перед смертью
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.