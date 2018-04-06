Бразильский суд выдал ордер на арест бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Сильвы, сообщает агентство Bloomberg.

Экс-президент был уличен в коррупции. Следствию удалось подтвердить тот факт, что Лула да Сильва не единожды брал взятки.

По данным следствия, бывший президент Бразилии получил более миллиона долларов от строительной компании, которая с помощью Лулы да Сильвы проводила финансовые махинации и использовала незаконные схемы.

Суд избрал для экс-президента меру пресечения в виде заключения под стражу на 12 лет.

Сообщается, что у бывшего президента Бразилии был отобран паспорт, чтобы тот не смог покинуть страну.

В полицию Луис Инасиу Лула да Сильва должен явиться 6 апреля.