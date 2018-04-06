Минфин поддержал идею об обязательном страховании пассажиров такси

Министерство финансов России поддержало инициативу об обязательном страховании пассажиров такси. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний», – передает слова Моисеева ТАСС.

Инициативу о страховании пассажиров такси предложили в марте депутаты Александр Старовойтов, Сергей Жигарев, Анатолий Аксаков, Александр и Дмитрий Савельев.

Депутат Аксаков заявил, что Минфин РФ проект одобрил, а также добавил, что такси в настоящее время – это единственный вид транспорта, который не включен в систему обязательного страхования перевозчиков. Аксенов отметил, что сейчас таксисты обязаны получать только полисы ОСАГО, по ним выплаты за вред здоровью и жизни ограничены лишь 500 тысячами рублей.