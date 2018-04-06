Опубликована запись последнего звонка солистки The Cranberries перед смертью

В Сети появилось последнее голосовое сообщение солистки группы The Cranberries Долорес О’Риорданн, оставленное всего за несколько часов до ее смерти.

Она звонила своему продюсеру Дэну Уайту, но тот не взял трубку. Тогда исполнительница оставила сообщение на его автоответчик.

По аудио становится понятно, что певица пребывала в отличном настроении. Она рассказывала о том, что только что прослушала кавер своей песни, записанный группой Bad Wolves и что посчитала его невероятным. О’Риорданн не терпелось скорее начать с группой соместное сотрудничество.

Певица прибыла в Лондон для того, чтобы перезаписать свою самую популярную песню Zombie с группой Bad Wolves. Однако не успела этого сделать.