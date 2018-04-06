Макгрегор напал на автобус с бойцами турнира UFC

В Бруклине ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор напал на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Очевидцы успели заснять момент атаки на видео. По кадрам видно, как спортсмен собирается разить стекло автобуса, используя ограждение.

Также он нанес травму одному американскому бойцу Майклу Кьези, который теперь намеревается подать в суд, сообщает портал TMZ.

В компании Макгрегора был замечен ирландский боец русского происхождения Артем Лобов. В качестве санкций было принято решение снять его с предстоящего турнира UFC 223.

Предположительно, действия Макгрегора являются реакцией на решение лишить его титула чемпиона UFC.