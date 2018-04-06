Заигрались и доиграются: Небензя об обвинениях Британии по «делу Скрипаля»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в Британии «заигрались и доиграются» с обвинениями по «делу Скрипаля».

«Мы говорили британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные доказательствами обвинения, а совсем другое – переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы», – заявил он, выступая в Совбезе ООН.

Ранее выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя назвал «фейком» и «театром абсурда» события вокруг инцидента с отравлением Скрипаля и публикации в СМИ Британии.

Напомним, четвертого марта в британском Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Британии Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона заявляет, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, РФ это категорически отрицает.