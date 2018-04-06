Facebook сознался в сканировании личных переписок

Представители Facebook признали тот факт, что компания сканирует все ссылки и изображения, а также проверяeт личную переписку, сообщает агентство Bloomberg.

Если содержание переписки нарушает правила социальной сети, то модераторы блокируют такого пользователя.

Помимо контента, в компании проверяют не распространяются ли через социальную сеть вирусы и опасные для системного обеспечения программы.

Тем не менее, в Facebook заявили, что они используют лишь те инструменты, которые применяются при модерации публичных постов, поэтому сами переписки остаются конфиденциальными.

Ранее представители социальной сети Facebook подтвердили ошибочную передачу данных почти 90 миллионов пользователей британской компании Cambridge Analytica.