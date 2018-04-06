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В Чехии создали электрический спорткар в стиле 60-х годов

Александра Арсентьева
04:58 06.04.2018
Электрокар Luka EV с нуля до 100 км/ч способен разогнаться всего за 9,6 секунды.
Видео: MW Motors / YouTube

Чешская компания MW Motors представила свою первую модель – электрическое ретрокупе Luka EV. Машина выполнена в стилистике спорткаров 1960 годов (к примеру, светотехника очень напоминает Aston Martin DB4).

Отмечается, что автомобиль на одной зарядке способен проехать до 300 км.

В основе новой модели лежит алюминиевое шасси. Кузов электрокара Luka EV выполнен из армированного стекловолокном пластика. Масса автомобиля составляет 815 кг.

Машина оснащается четырьмя электромоторами, их суммарная отдача составляет 66 лошадиных сил. Они интегрированы в ступицы колес и питаются от блока никель-кобальт-марганцевых батарей емкостью 21,9 киловатт-часа. Отмечается, что на 80% аккумуляторы можно зарядить всего за час.

Электрокар Luka EV с нуля до 100 км/ч способен разогнаться всего за 9,6 секунды. Автомобиль способен развить максимальную скорость до 146 км/ч.

В оснащение машины входит мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кресла с отделкой кожей, а также набор современных технологий, о котором компания заявит позднее.

Цена нового электрокара пока не сообщается.  

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