Ученые рассказали, что люди неосознанно питаются пластиком

Шотландские ученые выяснили, что во время каждого приема пищи человек неосознанно съедает множество пластиковых частиц.

Эти частички пластика обитают в воздухе и являются неотъемлемой частью бытовой пыли. Во время приема пищи эта пыль попадает на тарелки и оседает на еду.

Эту гипотезу ученые смогли доказать, соорудив специальные липкие ловушки и поместив их в трех домах. После 20-и минутной трапезы в каждой из ловушек было найдено до 14 кусочков пластика.

Специалисты предполагают, что это может быть очень опасно.

После проверенного эксперимента они заявили о необходимости проведения исследования, в ходе которого будет изучено, как потребление пластика влияет на человеческий организм, а также введения мер, позволяющих предотвратить этот процесс.