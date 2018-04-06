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Эксперты признали светодиодные фары опасными для водителей

Александра Арсентьева
01:06 06.04.2018
По статистике почти 15% водителей попадали в аварийную ситуацию из-за того, что были ослеплены фарами встречными автомобилями.
Эксперты признали светодиодные фары опасными для водителей
Фото: Pixabay

Современные светодиодные фары слишком яркие, часто они отвлекают и слепят водителей. Об этом заявили специалисты британской компании RAC, которая занимается услугами помощи на дорогах, автомобильным страхованием и транспортной безопасностью.

Как сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на отчет RAC, по статистике почти 15% водителей попадали в аварийную ситуацию из-за того, что были ослеплены фарами встречными автомобилями. Впрочем, в сообщении не уточняется, как именно в ходе исследования удавалось установить, что слепящими оказывались фары новых автомобилей в заводских модификациях (они и оказались под ударом).

Департаментом транспорта уже инициировано создание рабочей группы, которая изучит: действительно ли современные фары слишком яркие, и если да – то по какой причине производители делают их такими. Пока «под подозрением» находится светодиодная оптика.

«Светодиоды дают более направленный пучок света. Он не рассеивается, как от галогеновых ламп. К тому же он дает белый свет, который лучше освещает в темноте», – рассказал эксперт компании Quality Light Source Стивен Диксон.

Светодиодная оптика проходит дорожные испытания и разрабатывается таким образом, чтобы быть безопасной для всех участников дорожного движения. Но представитель компании RAC Пит Уильямс уверено заявил, что это не так. По словам эксперта, то, что хорошо для одного водителя, вполне может представлять опасность для других участников движения. Он добавил, что слишком яркий светодиодный свет может мешать встречным водителям и тем, кто выезжает с второстепенных дорог на главные.

Итоги работы специальной группы от департамента транспорта будут подведены уже в апреле. Возможно, регулятор признает современные светодиодные фары слишком опасными и яркими, и тогда на британском рынке производителей ждут новые технические требования.  

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