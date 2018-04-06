Ушла из жизни детская писательница Ирина Токмакова

Известная российская писательница Ирина Токмакова умерла 5 марта в возрасте 89 лет. Об этом ее внучка рассказала агентству «ТАСС».

За свою жизнь она создала множество повестей-сказок, детских пьес и стихотворений.

Помимо писательской деятельности, женщина активно занималась переводами с английского и шведского языков.

Среди самых известных произведений сказки «Чародейка», «И настанет веселое утро», «Сказка про Сазанчика», а также поэтический сборник «Времена года».

Читателем она также известна своими переводами таких авторов, как Льюис Кэролл, Джеймс Барри и Астрид Линдгрен.